Bandido que batia nas vítimas e ostentava roubos morre ao confrontar o Bope

Iago Nascimento Teixeira dizia ser "vagabundo de luxo" nas redes sociais onde exibia dinheiro e pertences obtidos com crimes

Por RODRIGO ÍNDIO

Considerado pela polícia como um dos maiores assaltantes de residências e estabelecimentos comerciais da zona norte de Macapá, Iago Nascimento Teixeira, de 19 anos, morreu no fim da tarde de sábado (3), durante ocorrência com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá.

Em seu perfil no Facebook, o infrator usava o pseudônimo de Yago Silva e dizia ser “vagabundo de luxo”. Nas outras redes sociais ele compartilhava fotos ostentando arma, dinheiro e outros materiais que subtraía de suas vítimas durante as ações criminosas.

Segundo o subtenente Pascoal, ontem, por volta de 17h, uma equipe da Rotam estava em patrulhamento no residencial Macapaba 2 quando avistou pessoas em atitude suspeita e tentou realizar a abordagem. Eles desobedeceram às ordens de parada. Foi quando ocorreu um primeiro confronto onde o grupo dispersou.

Os militares seguiram Iago, que foi um dos atiradores. Ele entrou em uma barbearia localizada na Rua 5, no habitacional, na tentativa de tomar reféns mas não obteve sucesso, pois os clientes conseguiram sair do local a tempo.

“Houve novo confronto e ele começou a efetuar novos disparos contra a equipe, que revidou e ele foi alvejado. O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu. Iago, era um dos cabeças de uma quadrilha que invade e rouba casas e estabelecimentos comerciais com muita violência. Sua ficha criminal era extensa”, disse o subtenente Pascoal.

“Nós continuaremos intensificando o patrulhamento na cidade para combater esse tipo de criminoso”, acrescentou.

Com o infrator foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com 5 munições deflagradas e 1 percutida. Contra Iago Nascimento havia ainda uma decisão da justiça determinando sua prisão preventiva por roubo.

A PM ressaltou que nas ações Iago sempre amarrava as famílias, agredia e roubava carro com objetos. Depois, ostentava o ouro e dinheiro roubado das vítimas.