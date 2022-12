Barbeiro faz cortes de graça para pessoas sem condições de pagar

Ele é morador do Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Dailton de Abreu Ferreira, de 36 anos, normalmente trabalha com serviços gerais das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira na Justiça do Trabalho, em Macapá.

Com o órgão em recesso, ele presta serviço em escala. Decidiu oferecer sua mão de obra para cortar, de graça, o cabelo de quem não tem condições de pagar neste período de Natal e Ano Novo.

Morador do Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte da capital, Dailton desenvolve esse trabalho social em datas comemorativas com foco principal nas crianças. Ontem (22), começou a cortar próximo do local onde mora com esposa e o filho de apenas três meses.

O sonhador, diz que tudo começou quando ele ganhou uma máquina de cortar cabelo há 6 anos de um amigo. O objeto, mesmo desgastado, está com ele até hoje.

“Comecei a ganhar meu dinheiro fazendo uns bicos com essa máquina. Prometi pra Deus se eu conseguisse um trabalho de carteira assinada ajudaria quem mais precisa como eu pudesse. Desde daí, há uns quase 5 anos, comecei a ajudar as pessoas com ações de corte de cabelo, entrega de marmitas e cestas. Não é pra me aparecer, é pra fazer o bem”, explicou.

Também na quinta-feira, ele fez uma publicação sobre a ação nas redes sociais que logo viralizou. Fabrício Cruz, 36 anos, aproveitou. Ele é pai de três filhos e morador do trecho entre o Santa Rita e Buritizal.

O rapaz viu a publicação pelo Facebook e entrou em contato com Dailton para dar um trato no cabelo das crianças e no dele também, pois começa num novo emprego.

“A situação não tá fácil. Não teria como pagar pra cortar o cabelo dos meus filhos. Essa ação que ele faz ajuda muito sou muito grato. Já tá me ajudando a começar bem também no novo emprego. Que Deus o abençoe”, agradeceu.

Mesmo com a força de vontade, o cabeleiro solidário esbarra em algumas dificuldades para levar o projeto a frente. Ele precisa de equipamentos como uma nova máquina, tesouras, lâminas [conhecidas giletes], além de ter o dinheiro da passagem de ônibus para ir para os locais, pois ele ofere o serviço gratuito nas pontes e nos domicílios nas áreas mais carentes.

“Mesmo assim sigo minha missão. Quem quiser ajudar de alguma forma tudo bem, se não der tudo bem também, apenas ore por essas famílias para que tenham dias melhores. Eu seguirei, nem que vá andando para os locais, pois muitas das vezes essas famílias não tem sequer o que comer, meu corte pode trazer um sorriso para acalentar um momento difícil”, assegurou.

Quem tiver interesse em conhecer Dailton de Abreu ou solicitar seus serviços gratuitos basta entrar em contato com o número (96) 99112-3501. Esse contato também serve como chave PIX para transferência bancária caso haja interesse em apoiar em continuar nesse projeto.