Barbeiro que levou 2 tiros em festa no Curiaú segue desacordado

Tony Cardoso passou por procedimento cirúrgico no Hospital de Emergência de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

É estável o quadro de saúde do barbeiro Tony Cardoso, de 29 anos, que foi vítima de disparos de arma de fogo numa festa dançante no último domingo (11), no quilombo do Curiaú, zona norte de Macapá.

Fake news chegaram a anunciar a morte do rapaz nas redes sociais, o que foi desmentido pela família e amigos.

Há muitas especulações do que aconteceu, mas pessoas próximas garantem que ele estava indo embora da festa, por volta de 6h, com dois colegas, quando sofreu um tiro na cabeça e outro na perna.

Os disparos teriam sido efetuados por um homem conhecido como Júnior. Informações extraoficiais apontam que o tumulto teria sido provocado por uma mulher.

O barbeiro caiu em meio ao mato antes de ser socorrido às pressas ao Hospital de Emergência de Macapá (HE). Lá, passou por procedimento cirúrgico e segue desacordado. Os médicos informaram que o quadro é estável no momento.

A expectativa é que o barbeiro seja transferido HE para o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), maior unidade de alta complexidade do Estado.