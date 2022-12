Berço do cooperativismo de crédito no Brasil recebe encontro de jornalistas

Evento reuniu jornalistas de todo país que puderam conhecer a fundo a modalidade de crédito e seus resultados nos últimos 120 anos

Por ANDRÉ ZUMBI

Aconteceu nos dias 15 e 16 de dezembro, no estado de Rio Grande Do Sul, o Encontro Nacional de Jornalistas e Formadores de Opinião, promovido pelo Sistema de Credito Cooperativo (Sicredi). A data marca os 120 anos do cooperativismo de crédito no Brasil e o Portal Selesnafes.com esteve representando o Amapá no evento.

O encontro que acontece desde 2015, iniciou em Porto Alegre e culminou nesta edição em Nova Petrópolis, cidade considerada o berço do cooperativismo de crédito no Brasil. Reuniu cerca de 60 jornalistas de todo país que puderam conhecer mais a fundo sobre o assunto e vivenciar resultados produzidos pela modalidade de crédito.

Na abertura, os comunicadores foram recepcionados pelo presidente do conselho de administração da Sicredi, Fernando Dall’Agnese. Em seguida, foi a vez do diretor executivo, César Bochi, que apresentou dados e informações sobre a cooperativa, destacando os valores deste sistema crédito.

“Nossos princípios e valores se baseiam na cooperação entre pessoas, com foco no desenvolvimento das regiões por meio da promoção de um ciclo virtuoso, no qual os recursos seguem circulando na área de atuação da cooperativa”, destacou César Bochi.

Na sequência, o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Desenbrock, destacou a força do sistema e a necessidade de ampliar a divulgação sobre o cooperativismo de crédito para os brasileiros.

O segundo dia foi marcado com a imersão na história do cooperativismo de crédito no Brasil, com destaque para Nova Petrópolis, berço da modalidade no país. O crédito cooperativo nasceu a partir da iniciativa de pequenos agricultores da região, estimulados pelo padre Theodoro Amstad, que chega à cidade em meados de 1800.

Naquela época, o Brasil passava por transformações profundas com destaque para a abolição da escravidão e a chegada de imigrantes na região sul do pais. A cidade de Nova Petrópolis foi povoada por alemães. Além das poucas condições de sobrevivência, o padre ainda teve que enfrentar as diferenças religiosas que existiam entre os moradores da época que, em parte, eram católicos romanos, enquanto a outra parte era luterana.

Amstad testemunhou a carestia do povo e decidiu implantar ideias sobre o cooperativismo que ele já havia testemunhado acontecer em outros países, como a Alemanha, grande referência nesta modalidade à época. Antes da marca Sicredi, a cooperativa atendia pelo o nome de Caixa Rural, inaugurada em 1902.

A historicidade de Nova Petrópolis se entrelaça a da modalidade de crédito no brasil, e referencia a importância da participação do padre Theodoro Amstad, tanto é que as homenagens feitas pelos moradores a ele estão espalhadas por toda a cidade.

Atualmente, a Sicredi conta com 180 cooperativas e 2.340 agências espalhadas pelo Brasil. A modalidade que começou no interior do Rio Grade do Sul se espalhou por grande parte do pais e está presente nas 27 capitais, mais Distrito Federal. O Amapá recebeu uma agência da cooperativa em 2021 que está instalada na Rua General Rondon, número 1.385, esquina com Avenida FAB, no Centro de Macapá.