“Bonito e acessível”, diz paratleta sobre entrega do Avertino Ramos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após 2 anos de reforma, foi entregue neste sábado (3) a nova estrutura do Ginásio Avertino Ramos. O local é a maior referência da prática esportiva no Centro de Macapá.

Agora, o espaço conta com piso de madeira, elevadores de acessibilidade e alojamentos para abrigar atletas.

Aristeu Ferreira (foto de capa), de 62 anos, está há quase duas décadas no esporte adaptado, atuando principalmente no basquete e corrida de rua. Ele frequentou a antiga estrutura e estava ansioso para a entrega do novo ginásio.

“O piso estava bastante prejudicado e era complicado a gente entrar aqui. Agora tá bem bonito, acessível e teremos onde treinar e promover campeonatos”, comentou.

A proposta é valorizar os atletas veteranos e os novos talentos. Assim como Ana Paula Jesus, de 13 anos, que já é medalhista de ouro e bronze na pelota basca e no arremesso de peso.

“O esporte é muito importante em minha vida, e ter espaços como esse são de suma importância para que a gente se sinta incluso. É bom ser valorizado porque assim a gente se esforça muito para ser cada vez mais vitoriosa”, disse.

A obra teve um investimento de R$ 1,7 milhão de emenda parlamentar do ex-deputado federal Roberto Góes, e que depois foi assumida pelo senador Lucas Barreto, e contou com contrapartida do governo do Amapá de R$ 850 mil.

“O Amapá está investindo muito no paratletismo e no desporto escolar, que é base de formação para as várias modalidades. Devolvemos à sociedade um ginásio totalmente adaptado e com tecnologia baseada nas exigências da legislação”, pontuou o governador Waldez Góes.

A estrutura do Avertino Ramos também recebeu melhorias na rede elétrica, cabines de imprensa, salas administrativas, camarotes e vestiários. Os banheiros, masculino e feminino, foram reformados para garantir acessibilidade e mobilidade.

O ginásio será administrado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).