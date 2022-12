Cabeleireiro que matou namorada de lutador é condenado a 16 anos

Elber Nunes Zacheu estava foragido e terá que pagar indenização às famílias de Raulian Paiva, Tieli Alves e de uma terceira vítima

Foi condenado a 16 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena fechado, o cabeleireiro Elber Nunes Zacheu, de 32 anos, um dos acusados pela morte da jovem Tileli Alves, namorada na época da tragédia do lutador Raulian Paiva.

O crime, ocorrido no ano de 2018 no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, se deu quando a jovem, com 25 anos durante a tragédia, foi arrastada e atropelada de forma violenta após um desentendimento em uma loja de conveniência entre o atleta e os acusados.

A decisão é da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santana, presidido pelo Juiz Almiro Do Socorro Avelar Deniur.

“O Conselho de Sentença, em resposta às séries de quesitos que lhes foi apresentada, reconheceu, por maioria, ter sido o acusado o autor dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, vencidas as teses defensivas, que vindicavam a negativa de autoria ou participação”, diz um trecho da sentença.

Foi definido também que Elber pague R$ 30 mil à família de Tieli, R$ 2.850 ao lutador Raulian Paiva, além de mais R$ 2 mil para o homem que ele golpeou com uma garrafa durante o episódio.

O réu era foragido da Justiça desde o ano de 2019. Ele compareceu ao júri desta sexta-feira (2), na companhia de advogados, que pediram a desclassificação das acusações por negativa de autoria. Os jurados, porém, acolheram na íntegra a tese apresentada pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP).

O segundo acusado, o professor Jhony Amoras, de 35 anos, aguarda o julgamento preso.