Casal diz que não deve nada a psicóloga com câncer; psicóloga contesta

Depois da reportagem onde Denise Moreli acusa o casal de não honrar o pagamento, marido e mulher passaram a ser ameaçados no Macapaba

atualizado as 20h

Por LEONARDO MELO

O casal família que comprou o apartamento da psicóloga Denise Morelli, que luta contra o câncer e teria sido enganada na venda do imóvel, negou que esteja devendo algum valor a ela. Depois de receber ameaças após a reportagem que mostrou o drama de Denise, os novos proprietários quebraram o silêncio e apresentaram ao Portal SelesNafes.Com, nesta quinta-feira (29), comprovantes de todos os pagamentos feitos. Eles também registraram um boletim de ocorrência.

A autônoma Joseli dos Santos, de 39 anos, e o vigilante Edson de Sousa Pantoja, de 38, são os compradores. Eles disseram que compraram o apartamento no Macapaba, na zona norte de Macapá, do esposo da psicóloga (Lucivaldo Santos da Silva), porque o imóvel está no nome dele.

Eles contaram que chegaram até a oferta de venda por meio das redes sociais. O negócio foi fechado em setembro. Eles confirmaram que deram um sinal de R$ 5 mil, e já pagaram duas parcelas (de R$ 500 mais R$ 63 do financiamento), a primeira em outubro e a outra referente a novembro.

Edson diz que ligou para o esposo da psicóloga informando que Joseli, de quem estava se separando na época, é quem ficaria responsável pelo pagamento das parcelas que restam.

Foi então que, segundo o casal, o esposo da psicóloga teria pedido o apartamento de volta. O casal, no entanto, adiantou que só sairia do imóvel depois que recebesse o dinheiro de volta.

Na segunda-feira (26), o Portal SelesNafes.Com publicou uma matéria onde a psicóloga afirmava que os compradores não tinham honrado com os pagamentos, e que estava ajuizando pela devolução do imóvel.

Edson deu a versão dele.

“Eu disse pra ele (esposo da psicóloga) que estava saindo do apartamento e ele teria que acertar com ela (Joseli), porque ela ia ficar no apartamento (os dois estavam se separando). Ele (esposo) disse que não queria que ela (Joseli) ficasse e que ia devolver meu dinheiro. Ele disse que daria o prazo até o dia 5 para ela sair do imóvel”, relatou Edson, o comprador.

Ameaças

Edson e Joseli informaram ainda que, após o posicionamento público da psicóloga, passaram a ser ameaçados, hostilizados e estão com medo de permanecer no local. Revelaram que até lideranças do bairro estão entre os que fazem as ameaças.

“Ela (a líder comunitária do Macapaba) está querendo que a gente deixe o apartamento sendo que a gente não deve nada. Ela está nos ameaçando, forçando nossa saída. Eu não devo nada. Está tudo em dia”, afirmou Edson.

O casal garantiu que só deixará o imóvel se Denise e o marido devolverem todo o dinheiro investido.

Em tempo: depois da matéria ter sido publicada, Denise e Lucivaldo entraram em contato com o portal reafirmando que o casal não cumpriu com os valores acordados. Eles disseram que pediram R$ 25 mil, com R$ 5 mil de sinal e o restante em duas parcelas de R$ 10 mil.

Denise afirmou que ingressou com uma ação de reintegração de posse.

“Temos todos os áudios, tudo que foi acordado. Entregamos tudo para a justiça”, disse Denise.