Churrasco e cerveja: com Brasil fora da Copa, comércio mantém esperança nas vendas de fim de ano

Itens estão entre os mais procurados por torcedores de Macapá em dias de jogos da seleção brasileira.

Por ANDRÉ SILVA

Cerveja, refrigerante, carne para churrasco e carvão estiveram entre os itens campeões em vendas nos supermercados e açougues de Macapá nas últimas semanas. Enquanto o Brasil estava na Copa do Catar, o comércio foi impulsionado pelos torcedores. Agora, com a eliminação, a expectativa fica com vendas de fim de ano.

Para driblar os preços altos da carne, alguns torcedores se reuniram com familiares e amigos para não deixar o churrasco faltar. Foi o que fez o tecnólogo Raul de Oliveira Fernandes, de 37 anos. Ele e o irmão estavam no açougue à procura de fraldinha e porco.

“Pela questão da inflação está um pouco alta, carne fica só para os dias especiais como fim de semana ou em dias de jogos. Fazendo uma coleta com a família, sempre dá para rolar”, considerou Raul.

Elivan Lobato, que corta carne em um açougue no Bairro do Trem, zona sul da capital do Amapá, disse que a alcatra e a picanha estão entre os cortes mais procurados pelos clientes. Os preços não têm intimidado as vendas, segundo ele.

“Eles procuram corte pra churrasco: maminha, alcatra, bisteca. Esses são os mais caros. Mas tem gente que vem atrás da costela também e outros cortes mais em conta”, pontuou.

Gerente de uma rede de supermercados de Macapá, Adailton Pimentel comemora a boa fase das vendas nesse início de dezembro. Segundo ele, o aumento das vendas também se dá porque o período coincide com o pagamento do funcionalismo público e do setor privado do estado.

“A gente está no período do pagamento do funcionalismo público, né, o que ajudou bastante a impulsionar as vendas. Mas mesmo fora desse período, como aconteceu com os outros dois jogos da seleção, a gente vendeu bem também. Tinha cliente que chegava cedo aqui no dia de jogo”, relatou o gerente, com um largo sorriso no rosto.

A previsão de bons faturamentos com a continuidade do Copa acabou com a derrota do Brasil pela Corácia. Agora, que venha o Natal e o Réveillon.