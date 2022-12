Chuva leva bloquetes de ruas no Ipê

Moradores denunciam que os bloquetes foram arrastados pelas águas da última chuva e uma camada de cimento tomou conta da maioria das vias.

Por ANDRÉ SILVA

As fortes chuvas que caíram nos últimos dias em Macapá deixaram um rastro de decepção para moradores do Bairro Ypê, zona norte da capital, que há tempo almejavam pavimentação nas suas ruas. A última água que caiu arrastou os bloquetes e cobriu muitas vias com areia.

Os bloquetes recém colocados foram arrastados depois de uma forte chuva. Junto com os blocos saiu, também, muita areia. A quantidade foi grande o suficiente para cobrir algumas ruas.

Moradores reclamam que a empresa não teria usado cimento para “segurar” os bloquetes no chão.

A reportagem esteve no local da obra e constatou que havia muita areia sobre as ruas e alguns bloquetes estavam soltos, mas equipes trabalhavam na manutenção e limpeza, juntando a areia e continuavam o serviço sentando os blocos.

Marcos da Silva Pereira, um dos responsáveis pela obra, explicou que no processo se utiliza apenas areia. Ele garantiu que a areia fica bem mais resistente que o cimento no fim de tudo.

“As partes planas da rua têm que ser com areia para haver uma captação de água pela própria areia. Essa areia vai compactada e com o tempo ela fica mais consistente que o cimento. O cimento racha. Se a gente fosse rejuntar a parte plana com cimento, ia racha o bloco. Ia ficar parte com alagado. Agente vai fazer a rejuntagem da rua nas partes com ladeira, onde a água desce muito forte. Ali, sim, tem que ser usado cimento”, explicou.

Segundo ele, a última etapa do serviço será a retirada da areia de cima dos blocos. Durante o processo, ele faz o arremate.

“Eu não posso tirar a areia de cima dos blocos no período de chuva, senão vai danificar os blocos. Tem que ser retirado no final, durante o arremate”, pontuou.

Alexandre Souza, da associação de moradores do Ipê, explicou que o serviço ainda não terminou e a comunidade precisa ser paciente.

“No final, eles vão limpar toda área, tirando toda essa areia e vão jogar uma aguada de cimento. É assim que funciona, mas o povo é agoniado. Tem que ter paciência”, orientou o morador.

O empreiteiro garantiu que a obra não vai parar por causa da chuva e as ruas que foram danificadas vão passar por reparos.