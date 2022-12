Ciclistas são baleados por atiradores de dentro de carro

Uma das vítimas está internada no Hospital de Emergência. Crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Dois homens em uma bicicleta foram baleados por atiradores que estavam em um carro, modelo Pálio, de placa não identificada, na noite de segunda-feira (12).

O crime ocorreu por volta de 19h20, na Rua Raul Clemente Paulo Calins, próximo à sede dos pescadores, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas disseram à Polícia Militar do Amapá que dois suspeitos e mais um motorista estavam dentro do automóvel. Eles fizeram cerca de 5 disparos contra os dois indivíduos que estavam passando em uma bicicleta.

Um dos feridos foi socorrido ao Hospital de Emergência do centro por parentes e amigos. Já a segunda vítima fugiu do local.

Identificada como Jackson Conceição Rocha, de 24 anos, a vítima socorrida sofreu um disparo no abdômen e foi levado às pressas para a sala de cirurgia do HE. A unidade de saúde não informou o estado do paciente.

Equipes do 6º Batalhão da PM fizeram diligências no bairro e em comunidades vizinhas, mas nem o veículo e nenhum dos suspeitos foram encontrados.