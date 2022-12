Clécio anuncia mais nomes e caminha para fechar 1º escalão

Anúncio foi feito ontem (30) ànoite

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

O governador eleito do Amapá, Clécio Luis (SD), anunciou no início da noite desta sexta-feira (30) mais oito nomes que irão compor o novo governo em 2023. Ao todo, 45 nomes já foram anunciados e outros devem ser anunciados ainda hoje.

Clécio garantiu que levou em consideração a formação técnica de cada profissional escolhido. Disse que caminha para os nomes finais por que ainda faltam algumas secretarias e lugares na gestão a serem ocupadas entre elas, a de Segurança Pública.

“Bastante trabalho, bastante diálogo, bastante avaliação e critérios técnico, profissional e político para que a gente acerte ao máximo na escolha desses nomes, para que possamos fazer uma bela composição técnica com profissionalismo, mas também com a política”, garantiu o governador eleito.

Veja abaixo o nome dos novos gestores. Alguns são ligados ao PSDB, União Brasil e PP.

Adriana Ramos – Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres

Advogada, vereadora, procuradora titular da procuradoria especial da mulher da Câmara Municipal de Macapá. Fundadora da Associação das Mulheres Advogadas do Amapá. Diretora de Assuntos Legislativos do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias/Amapá. Atualmente, exerce o 4º Mandato consecutivo de Vereadora de Macapá.

Marcos Aurélio Ferreira – Polícia Técnico-Científica – Politec

É engenheiro civil, especialista em ciências forenses, perito criminal de carreira da Politec. Já foi pesquisador do laboratório de estruturas e materiais estruturais da escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Já atuou na gestão pública como secretário de obras de Pedra Branca do Amapari, foi coordenador da Politec em Santana.

Luís Eduardo Garcez Oliveira – Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá – FCRIA

Advogado e administrador, bacharel em teologia, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Desenvolve trabalho voluntário há mais de 10 anos no grupo missão jovem, que atende de forma voluntária crianças, jovens e adolescentes. Atualmente é líder do grupo missão jovem.

André dos Santos Abdon – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA

É graduado em Engenharia Florestal. É funcionário público de carreira da Prefeitura e Macapá, e atualmente é deputado federal, sendo eleito por dois mandatos consecutivos no Amapá.

Kelson de Freitas Vaz – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR

É técnico agrícola, já atuou como técnico em extensão do projeto homem e meio ambiente na Amazônia – em Mazagão, desenvolveu projeto de Manejo Florestal e psicultura em Lontra da Pedreira em Macapá. Já foi chefe do gabinete civil do governo do estado, gerente geral do Projeto Castanha na Região Sul do Amapá, secretário municipal do Meio Ambiente e assessor parlamentar.

Ezequias Costa Ferreira – Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo – SETE

Bacharel em administração, foi secretário adjunto da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo; diretor presidente da Fundação Bioparque da Amazônia, já atuou em órgãos da Prefeitura de Macapá como a Macapatur e Procuradoria Geral do Município. Foi membro do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda no Estado do Amapá e do Conselho Estadual de Assistência Social.

Jocildo Silva Lemos – Amapá Previdência – Amprev

É graduado em Administração, já atuou na gestão pública na Secretaria Municipal de Finanças de Macapá como secretário e subsecretário da pasta. Já foi Conselheiro de Administração do Instituto de Previdência de Macapá – MACAPAPREV.

Bruno D’Almeida Gomes dos Santos – Secretaria do Desenvolvimento das Cidades – SDC

Advogado, especialista em direito público. Na esfera pública, atuou como procurador Jurídico da Macapá Previdência – MACAPAPREV. Foi Procurador-Geral da Câmara Municipal de Macapá. Exerceu mandato de Vereador do Município de Macapá no período de maio de 2021 a maio de 2022.