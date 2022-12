Clécio anuncia santanenses e atuais gestores na equipe de governo

Hoje foram 11 nomes, entre eles dois atuais gestores da Diagro e SVS

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou nesta quinta-feira (29) mais 11 nomes que irão compor sua equipe de governo a partir de 1° de janeiro de 2023. Entre os nomes de hoje estão três santanenses: Keuliciane Baia, Dorival da Costa e Priscila Santos, sendo a última uma indicação direta do prefeito Bala Rocha (PP).

Já Álvaro Gonçalves, atual gestor da Diagro, e Margarete Gomes atual gestora da SVS, serão mantidos nos cargos. Margarete, aliás, é indicação do antecessor da pasta, Dorinaldo Malafaia, que foi eleito deputado federal.

“Todos que estão aqui, foram anunciados e escolhidos por critérios técnicos, profissionais e políticos. Muito se negou a política em anos anteriores, eu faço questão de reafirmar o motivo dessa escolha. Que todos coloquem a política como posto de comando porque ela que consegue mudar a vida das pessoas”, pontou Clécio, que ainda não definiu os titulares da Administração, Segurança Pública e PGE.

Agora são 37 integrantes de 1º e 2º escalão anunciados. Veja os nomes de hoje:

Margarete Gomes – Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS)

Farmacêutica e servidora do Governo do estado do Amapá, Especialista em Planejamento e Avaliação de Políticas Públicas e em Gestão em Saúde Pública, Mestre e Doutora em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, Pós-doutora em Estudos de Fronteiras – Relações Internacionais. Atuou como Membro do Comitê Científico no âmbito do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública durante a pandemia de COVID-19.

Dorival da Costa dos Santos – Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá – (Rurap)

Bacharel em História e Direito, Mestre em História Social e Doutor em Sociologia e Direito. Possui vasta experiência em gestão pública sendo secretário de Governo de pastas como segurança pública, planejamento e turismo. Atualmente é diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá.

Keuliciane Baia – Escola de Administração Pública – (EAP)

Bacharel em Secretariado Executivo, Especialista em Gestão Pública e Planejamento Governamental e Gestão por Resultado. Foi Secretária Adjunta da Secretaria de Educação do Governo do Estado, atuou na gestão pública com 14 anos de experiência em órgãos como SEAD, UEAP e Escola de Administração Pública do Estado.

Jorge Amanajás – Companhia de Água e Esgoto do Amapá – (Caesa)

É Engenheiro Civil, já foi secretário de Transportes do Estado do Amapá, secretário de Relações Institucionais, foi deputado estadual pelo Amapá por 3 mandatos consecutivos, presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Parlamento Amazônico.

Priscila Dos Santos Magno – Secretária Extraordinária De Políticas Para A Juventude – (SEJUV)

Advogada, pós-graduanda em Direito Administrativo. Foi ativista do movimento estudantil. Atualmente exerce a função de Assessora Técnica Executiva na Prefeitura de Santana.

Reneval Tupinambá – (Amapá Terras)

Graduado em Engenharia de Agrimensura, atuou no serviço público Federal como Superintendente Substituto e Coordenador da Superintendência do Patrimônio da União, e gerenciou unidades do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP.

Álvaro Renato Cavalcante – Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (DIAGRO)

Médico Veterinário, Especialista em Defesa Agropecuária e Especialista em Processamento e Controle de Qualidade em Carnes, Leite, Ovos e Pescado. Já foi coordenador da Agroindústria no RURAP, Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá. E é atualmente diretor-presidente da DIAGRO.

Ane Marques – Secretaria da Transposição

Formada em ciências biológicas, pós graduada em docência do ensino superior, professora do Estado há 16 anos, servidora da justiça do estado do Amapá há 10 anos, presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Amapá – Sinjap, coordenadora da Federação dos Trabalhadores do Judiciário dos Estados – Fenajud.

Edivan Barros de Andrade – Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – (Setec)

Historiador e Advogado, com treinamento em Expert Liminar. Pós-graduado em direito ambiental e políticas públicas, especialista em desenvolvimento sustentável e gestão ambiental e mestre em desenvolvimento integrado regional. Foi Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional e Secretário Adjunto de Governo da capital.

Anne Monte – Secretaria de Turismo (Setur)

Graduada em Administração, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Foi subprefeita da Zona Sul de Macapá. Presidente da Associação de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte da capital amapaense.

Lucas Abraão – Secretaria de Relações Internacionais

Bacharel em Relações Internacionais, analista de comércio exterior. Pós-graduado em gestão pública e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Já foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Macapá e Secretário Municipal de Assistência Social da capital.