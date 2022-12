Clécio fala em zerar filas nos hospitais do Amapá

Governador eleito apresentou um diagnóstico preliminar com problemas críticos no setor.

Por RODRIGO ÍNDIO

Ao apresentar o quadro atual da saúde do Amapá, nesta quarta-feira (14), durante agenda de transição entre governos, o governador eleito, Clécio Luís (SD), confirmou o que muitos já contatavam: a situação do setor é crítica.

Com base nos dados obtidos durante a transição, o objetivo é apontar os primeiros passos a partir do dia 2 de janeiro, quando o gestor vai para dentro das unidades hospitalares montar gabinetes visando melhoria gradativa.

Clécio declarou ter consciência que a mudança do quadro atual não é tarefa fácil, mas que é possível através da pactuação entre profissionais, gestão e sociedade. O foco é buscar mais recursos para investimentos.

“Mudar o quadro é dar dignidade no atendimento. Abastecer as unidades hospitalares, adquirir equipamentos, reorganizar escalas, zerar as filas tanto de consultas especializadas quanto de cirurgias, sobretudo aquelas que provocam dor, como as cirurgias de trauma ortopédica, por exemplo. Isso tudo tá sendo tratado”.

O governador eleito está prestes a assumir, e desde a campanha defende a saúde como a principal prioridade. Para 2023, o orçamento deste setor é de R$ 1,5 bilhão.

“Falta pouco tempo pra gente começar a gerar soluções factíveis, efetivas, reais para ir mudando esse quadro aos poucos, óbvio que isso não é uma realidade que se muda em um dia, uma semana, nem um mês, mas precisamos começar”, acrescentou.

O novo governo também assegura que além do reabastecimento, fará reparos e reformas em unidades, e também dará continuidade das obras que estão em andamento, como o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), Hospitais de Santana e Porto Grande, bem como a construção do novo Pronto Socorro.

A previsão de Clécio é apresentar seus novos secretários de governo após sua diplomação.