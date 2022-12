Com 3 execuções em 2h, polícia investiga noite de “guerra” entre facções

Homicídios foram registrados em Macapá e Santana. Todos os crimes foram por disparos de arma de fogo

Por OLHO DE BOTO

Três foram mortos na noite desta sexta-feira (16) no estado do Amapá. Os ataques ocorreram num intervalo de duas horas e a polícia suspeita que as execuções sejam resultado de uma guerra entre organizações criminosas.

O primeiro alvo foi Ismael das chagas Figueiredo, de 30 anos, assassinado por volta de 19h50, no bairro Fonte Nova, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo 4º Batalhão, Ismael estava em frente da borracharia onde trabalhava, na Rua Everaldo Vasconcelos, quando foi baleado por dois indivíduos que chegaram de bicicleta. O disparo atravessou o braço e atingiu o tórax do borracheiro, que ainda foi socorrido ao hospital da cidade mas não resistiu.

Em Macapá, o corpo de Clebson Silva da Silva, apresentava perfurações por arma de fogo quando foi encontrado no Km 9, por volta 22h, jogado no acostamento da BR 210, nas proximidades do viaduto.

Já por volta de 22h20, no bairro Ipê, também na zona norte da capital amapaense, a vítima do ataque a tiros foi o jovem Rosivaldo Mendes Figueiredo, de 19 anos. Ele ainda foi socorrido pelo Samu, mas morreu ao dar entrada em uma Unidade Básica de Saúde da zona norte.

Ninguém foi preso e nem identificado e a Polícia Civil investiga os casos .