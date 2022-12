Com 36 anos, mercearia tradicional de madeira é destruída por incêndio

O Melão era bem conhecido e funcionava na Hamilton Silva com a Jovino Dinoá

Por RODRIGO ÍNDIO

Um famoso e antigo estabelecimento comercial, conhecido como “Melão”, com cerca de 36 anos de funcionamento em Macapá, foi destruído pelo fogo, na madrugada desta terça-feira (27).

O sinistro ocorreu por volta de 5h30, no cruzamento da Avenida Vereador José Tupinambá, com Rua Hamilton Silva, no Bairro Jesus de Nazaré.

Segundo o capitão Izídio Júnior, do Corpo de Bombeiros Militar, a suspeita é que uma pane elétrica, ou até mesmo incêndio criminoso, podem ter provocado as chamas. A perda foi total.

O oficial admitiu que os carros de combate às chamas demoraram um pouco mais para chegar porque precisaram ser deslocados do Marabaixo, São Lázaro e Macapaba, já que o comando geral (Bairro Central) está em reforma.

“Mas conseguimos impedir que as chamas se espalhassem para outros prédios, mas infelizmente, por ser antigo, em madeira e com muito material combustível, 10 minutos foram suficientes (para destruir)”, comentou o capitão, que deu outras informações. Ouça.

Nas redes sociais, internautas postaram vídeos do tradicional comércio sendo destruído pelas chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os familiares do dono, a mercearia foi criada em 1986 e sempre funcionou 24h por dia.

Após o falecimento do rapaz que ficava às madrugadas mantendo o atendimento, o comércio passou a funcionar até meia-noite.

A família preferiu se aprofundar no assunto. Não houve feridos.