Com ex-secretários municipais, Clécio já tem quase todo 1º escalão

Já diplomado como governador do Amapá, Clécio apresentou nesta terça nomes de mais 3 mulheres e 4 homens

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador diplomado do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), anunciou mais sete nomes que vão compor o secretariado de seu novo governo. Ontem (19), ele havia divulgado 6 homens e 4 mulheres. Hoje 3 mulheres e 4 homens, entre eles nomes que já foram testados na prefeitura de Macapá durante os oito anos de governo dele.

“Todos os dias vamos anunciar os nomes. Já temos 17 nomes. Hoje mais três mulheres, temos procurado encontrar esses nomes de mulheres para que elas ocupem esse espaço de poder”, ressaltou o governador diplomado, que toma posse na primeira hora do dia 1º de janeiro.

A previsão é que todos os 58 gestores sejam anunciados até o dia 30 de dezembro.

Veja os 6 nomes de hoje:

Sandra Casimiro – Secretaria de Educação

Pedagoga, bacharel em Direito, especialista em planejamento e avaliação em políticas públicas, pós-graduada em coordenação pedagógica e avaliação. Servidora pública do estado e do município, atuou como coordenadora do plano municipal de educação de Macapá. Foi secretária de educação de Macapá

Jorge Pires – Secretaria de Planejamento

Professor universitário, advogado, mestrando em gestão pública, fundador da escola e faculdade Meta, atuou como secretário de governo da prefeitura de Macapá

Taisa Mendonça – Secretaria de Meio Ambiente

Advogada, pós-graduada em processo civil e direito do trabalho. Foi corregedora geral de Macapá e procuradora geral da capital. Atualmente é assessora de gabinete da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Amapá.

David Covre – Secretaria de Infraestrutura

Arquiteto e urbanista, especialista em estruturas e fundações. Foi secretário de obras da Prefeitura de Macapá.

Eldren Silva Lage – Diretor-presidente do Hemoap

Formado em biomedicina e especialista em vigilância em saúde. É servidor de carreira do estado e do município. Atuou como coordenador de controle da malária, dengue e vigilância em saúde do estado, atuou ainda como coordenador de laboratório, subsecretário de atenção à saúde e secretário municipal de saúde de Macapá.

Cirilo Simões Filho – Diretor-presidente do Prodap.

Administrador, Pós-graduado em agenciamento de inovação tecnológica. Professor universitário e consultor empresarial. Foi gestor de instituições de ensino superior. Coordenador no Amapá da Rede Nacional de Pesquisa. Diretor do Departamento de Informática da UNIFAP e foi assessor especial na Prefeitura Municipal de Macapá.

Clícia Vieira Di Miceli – Secretaria de Cultura

Geógrafa, professora da rede estadual, mestra em Estudos de Fronteira. Atua como produtora cultural de espetáculos artísticos com olhar no fortalecimento da identidade regional há 15 anos.

Ontem (19), Clécio apresentou 10 nomes do primeiro escalão, e praticamente metade já passou pela gestão de Clécio na capital. Ilziane Launé (Comunicação Social), Richard Madureira (Gabinete Civil), Jesus Vidal (Fazenda), Silvana Vedovelli (Saúde) e Rodolfo Vale (Governo) já tinham sido secretários municipais.

Para completar o primeiro escalão ainda faltam os nomes na administração e segurança pública.