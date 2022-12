Com nomes do PDT e REP, Clécio apresenta mais integrantes do 1° escalão

Rudney continuará no Desporto, e Renata Apóstolo (atual Políticas para Mulheres) será a coordenadora do Super Fácil; Aline Gurgel (Sims) e Rudney (Sedel) são ligados ao Republicanos

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou mais cinco nomes que irão compor sua equipe de governo a partir de 1° de janeiro. São os primeiros secretários oriundos de indicações do atual governo e também do Republicanos.

Entre os nomes estão Rudney Cunha e Renata Apóstolo, que são secretários no atual governo de Waldez Góes no Desporto (Sedel) e Políticas para as Mulheres (Semp), respectivamente. Rudney seguirá na Sedel e Renata irá para a direção da Rede Siac/Super Fácil.

“Renata foi uma indicação do PDT. Rudney é um dos poucos casos que vamos dar continuidade no trabalho. Me apresentou um projeto de regionalizar e expandir ainda mais o esporte no Estado”, justificou Clécio.

Aline Gurgel (Sims) e Rudney são indicações do Republicanos.

Até agora, são 26 nomes anunciados. Para completar o 1° escalão, ainda faltam ser anunciados os responsáveis pelas pastas de Administração e Segurança Pública.

Veja os nomes de hoje:

Aline Gurgel – Secretaria de Assistência Social

Bacharel em Direito com especialização em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades. Já foi vereadora de Macapá, Secretária de Mulheres do Amapá e atualmente é deputada federal e coordenadora da bancada federal do Amapá.

Dejalma Espírito Santo – Secretaria de Mobilização e Participação Popular

Administrador, articulador político, coordenou a campanha de eleição e reeleição de Clécio a prefeitura de Macapá, foi presidente do Psol, tesoureiro da Pastoral da Criança, secretário de mobilização popular de Macapá e coordenador geral da campanha ao governo de Clécio Luís.

Rorinaldo Gonçalves – Departamento Estadual de Trânsito – Detran

Bacharel em Direito, especialista em processo administrativo de imposição de penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH. Coordenador da Lei Seca, Agente credenciado de Trânsito. Atuou no Detran como assessor técnico de Processos Administrativos de Suspensão/Cassação de CNH, presidente da Comissão de Defesa Prévia. Ele é capitão da Polícia Militar.

Renata Apóstolo Santana – Sistema Integrado do Atendimento ao Cidadão – Super Fácil

Graduada em Pedagogia, foi professora da Educação Básica no Estado, já atuou como Secretária Municipal dos Direitos da Mulher de Pedra Branca do Amapari, foi Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e atualmente é Secretária de Políticas Para Mulheres do Amapá do Governo do Estado.

José Rudney Cunha – Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – Sedel

É Bacharel em Recursos Humanos, em Ciências Políticas e em Administração em Marketing. Já trabalhou como secretário parlamentar, consultor político e secretário de gabinete na Assembleia Legislativa. Atualmente é o secretário de Desporto.