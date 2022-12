Com problemas mentais, filha mata a própria mãe com fogo

Caso, ocorrido nesta madrugada na zona sul de Macapá, é investigado pela Delegacia das Mulheres.

Uma mulher de 33 anos com problemas psiquiátricos, é acusada de matar a própria mãe. De acordo com a polícia, ela ateou fogo na casa da família, na madrugada desta terça-feira (6). O caso ocorreu no Bairro Zerão, zona sul de Macapá, por volta de 5h.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a polícia foi avisada por uma vizinha da vítima. Segundo ela, Juliana de Oliveira Gomes ateou fogo na mãe enquanto ela dormia.

Além disso, a filha a trancou dentro do quarto, impedindo qualquer chance de defesa da vítima. Os outros filhos da vítima acordaram com a casa em chamas. Eles tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram.

Depois que conseguiram abrir o quarto viram que a mãe, Maria do Socorro de Oliveira Gomes, de 64 anos, já estava morta, carbonizada. A filha saiu da casa correndo e se escondeu em um beco nas proximidades.

Quando a polícia e os bombeiros chegaram, os outros filhos estavam em estado de choque. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo.

A filha, Juliana de Oliveira Gomes, foi levada por militares do 1º Batalhão para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher, que assumiu as investigações sobre o caso.