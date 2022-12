Com terçadadas, homem decepa perna de cadela que amamentava filhotes

O caso ocorreu nesta segunda-feira (19), no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma cadela que amamentava seus filhotes teve a pata arrancada depois que um homem desferiu golpes de terçado no animal. O caso ocorreu por volta de 2h da madrugada desta segunda-feira (19), no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

De acordo com o defensor da causa animal, Victor Hugo Fernandes, o rapaz foi identificado como Robson Fortunado Nunes. Ele seria funcionário da Prefeitura de Macapá, lotado na Secretária Municipal de Saúde (Semsa).

“A cadelinha mora num espaço para colocar botijão de gás no habitacional, ela estava lá com os filhotes. O cara chegou de madrugada, parece que estava no escuro, estava embriagado e urinou nela e a cadela avançou. Aí, ele ficou revoltado”, conta Victor Hugo.

Foi então que tudo teria ocorrido.

“Ele foi no apartamento da irmã dele. Todo mundo que testemunhou falou que ele pegou um rabo de galo [facão] e golpeou a cadelinha algumas vezes. Passou uns 30 minutos do ocorrido, ele se evadiu do local. Reuniu muita gente que viu que foi ele. Teve confusão. Me contataram. Fui pra lá. A cadela perdeu muito sangue e foi levada para a clínica”, acrescentou.

A perna do animal precisou ser amputada pela veterinária Taís Brito. A cadela está em estado gravíssimo.

“Tá muito fraquinha, sofreu muito. Está se recuperando, mas vai precisar de transfusão sanguínea, antibióticos, medicamentos fortíssimos como a morfina. Ela chora de dor e saudade dos filhotes. Provavelmente de noite, vou buscar os filhotes para ficar perto dela”, falou Victor Hugo.

A chances do animal morrer são grandes. Para que isso não aconteça, Victor Hugo está pedindo a colaboração para aquisição dos medicamentos para o animal.

Quem puder e quiser ajudar basta fazer transferência bancária através da chave pix (96) 98418-1639, em nome de Valdira Batista.

O caso já foi relatado à prefeitura e à Polícia Civil.

O animal teria uma dona, ele mas ficava na parte de baixo dos prédios, pois não é permitido animais dentro dos apartamentos.