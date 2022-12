Com tiro na cabeça, mulher é encontrada morta dentro de carro na Norte Sul

Veículo foi localizado em área de vegetação e vítima foi alvejada na região de trás da cabeça. Cartuchos estavam no banco traseiro

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi assassinada enquanto dirigia pela Rodovia Norte Sul, na madrugada deste domingo (18), na zona norte de Macapá.

O corpo da vítima, identificada como Jayane Costa dos Santos, de 26 anos, estava dentro de um carro branco, modelo Hb20, encontrado pelo BPRE, por volta de 1h, nas margens da pista, numa área de vegetação próxima ao Hospital de Amor.

Os militares disseram que haviam acabado de patrulhar a região e que já estavam na rodovia do Curiaú quando o Ciodes informou que estava ocorrendo disparos de arma de fogo e que um carro tinha sido abandonado nas margens da via.

A Polícia Científica confirmou que a vítima tinha uma perfuração de pistola 380 na região de trás da cabeça e que, dentro do carro dela, na parte traseira, foram achados três cartuchos do mesmo calibre, o que leva os peritos acreditarem que o atirador estava no banco traseiro quando disparou. À reportagem, ele relatou que recolheu dois celulares encontrados no carro mas a vítima não tinha bolsa e nenhuma quantia em dinheiro.

“Os dois celulares foram encontrados um no porta-luvas do veículo e outro bem ao lado do corpo. Provavelmente, ela não tenha sido retirada do banco do motorista. Os aparelhos vão ser encaminhados para a perícia”, explicou o delegado.

Umas das suspeitas é que ela tenha perdido o controle do carro após ser baleada. Por enquanto, a autoria do crime ainda é desconhecida e a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) prosseguem nas investigações.