Bom dia! Deus é nosso mestre, e devemos ser alunos obedientes, assim como foi o Rei Davi. I Crônicas 14 relata as vitórias do monarca, que sempre consultava ao Senhor. Devemos seguir as lições e ordens de Deus, para não sermos reprovados na escola da vida. Acompanhe a análise e tenha um feliz ano novo!!!