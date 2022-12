Como ter sucesso na corrida da vida

Acompanhe a análise de I Crônicas 10

Bom dia! Alguns largam em primeiro, mas acabam perdendo a corrida. Na Bíblia conhecemos uma personagem que começou bem, mas terminou muito mal. Saul, que significa “Pedido de Deus”, era admirado por todos e foi o primeiro rei de Israel. No auge, ele chegou a ser usado por Deus como profeta. No entanto, o governo dele passou a ser tomado de desobediência ao Senhor e decisões erradas. Acompanhe a análise de I Crônicas 10 no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima terça-feira (27) com o nosso Senhor Jesus!