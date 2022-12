Confrontos em casas diferentes deixam 3 mortos em Macapá

Tiroteio entre policiais e bandidos ocorreu em casas do Parque dos Buritis durante uma tentativa de fuga

Por LEONARDO MELO

Três suspeitos foram mortos, no fim da manhã desta terça-feira (27), durante intensa troca de tiros com policiais do Bope na zona norte de Macapá. Os confrontos ocorreram no Bairro Parque dos Buritis, em três residências diferentes.

Ainda não há um posicionamento oficial a respeito da ocorrência. O Portal SelesNafes.Com apurou que os policiais receberam uma denúncia anônima de que numa casa na Avenida João Cândido Soares Filho, no Parque dos Buritis (Bairro Infraero II), estariam vários criminosos de uma facção.

A informação era de que eles estariam armados e se preparando para irem até o Bairro Ipê, onde enfrentariam outro grupo criminoso rival. A ideia era se vingar dos adversários depois de terem sido alvos de uma tentativa de homicídio arquitetada pelo grupo rival.

Na primeira casa haviam três criminosos. Na chegada dos policiais, dois conseguiram fugir e o terceiro decidiu enfrentar a polícia, sendo baleado e morto.

A equipe descobriu que outro bandido estava escondido numa casa vizinha. A moradora foi obrigada a entregar as chaves e sair do imóvel. Na residência houve o segundo confronto, com o criminoso sendo morto.

O terceiro confronto ocorreu em outra casa da vizinhança, onde os policiais viram que os moradores estavam do lado de fora do imóvel e assustados. Logo, eles perceberam que outro criminoso estava dentro da residência.

Dos três mortos, dois foram identificados como Cleibson Serra dos Santos e Cláudio dos Santos Amaral, ambos com passagens pelo Iapen. Foram apreendidos dois revólveres, pistola, drogas, joias, máquina de cartão e outros objetos do tráfico.

Moradores do Parque dos Buritis relataram nas redes sociais ter ouvidos muitos tiros.