CSA promete normalizar abastecimento nas próximas horas

Manutenção em bombas de captação deixa bairros de Macapá sem água.

Por ANDRÉ SILVA

A concessionária de água e esgoto do Amapá, a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), prometeu resolver nas próximas horas o problema do abastecimento que afeta muitos bairros da capital há vários dias.

Segundo a concessionária, o desabastecimento foi ocasionado durante a manutenção preventiva das bombas de sucção da estação de captação de água bruta, no Rio Amazonas. Os serviços foram concluídos no domingo (4).

Com o sistema restabelecido, a rede retoma a pressurização da água distribuída gradativamente.

“Importante as pessoas saberem que o sistema de agua é diferente da energia por exemplo. Quando você reenergiza uma rede elétrica, a energia volta em todo lugar de forma igual, na água não. Como se passou muitos dias em operação de baixa pressão, quando você retoma o sistema leva tempo pra pressurizar novamente. Por isso alguns bairros ainda não estão com o líquido na torneira”, explicou em nota a CSA.

A falta atinge moradores das zonas norte e sul da capital. Como é o caso de Sandra Luz de, 54 anos. Ela mora no Bairro Novo Horizonte, zona norte, e afirmou estar há quase duas semanas sem o serviço. Para fazer os afazeres domésticos, conta com a ajuda de uma filha que mora perto. Ela paga uma taxa mínima pelo fornecimento.

“Já estou há quase duas emanas sem a água. A gente se vira como pode, né. Tomo banho na casa da minha filha, lavo um pouco de roupa e trago um pouco de água pra fazer comida”, reclamou a dona de casa.

A Companhia pede que os clientes afetados entrem em contato com a Central de Atendimento 24h, no telefone 0800 086 0116, para que as equipes de campo sejam acionadas e direcionadas para as ocorrências registradas.

“O chamado via central é imprescindível para que a empresa mapeie os locais mais afetados e faça as intervenções devidas”.