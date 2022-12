Depois de escapar 4 vezes da morte, policial do Bope precisa de rim novo

Evandro passou mal ainda em 2021, quando foi acometido pela COVID 19. A doença afetou os rins que tiveram falência múltipla

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Em 2021, o policial militar Evandro Fernandes da Silva, de 46 anos, foi vítima de covid-19. A doença afetou seus rins e agora precisa de um transplante para ganhar mais tempo de vida. Ele está há dois meses em Blumenau, Santa Catarina, fazendo hemodiálise a espera da chegada do irmão, que pode ser um possível doador.

A incerteza ainda existe porque é preciso que o irmão e ele façam um teste de compatibilidade para saber se Evandro pode receber o órgão.

O cabo da Policia Militar é amapaense e na corporação é lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope), onde há 20 anos exerce a profissão. Relatou que começou a se sentir mal no fim do ano de 2021, mas a situação piorou em fevereiro deste ano quando os dois rins pararam.

Evandro contou que esteve muito perto da morte por 4 vezes, e acredita que o irmão pode ser a resposta para suas orações, porque segundo ele há uma grande chance de eles serem compatíveis.

“A probabilidade de ele ser compatível é de cem por cento. Porque os sangues O positivo e A positivo são compatíveis entre si. Então eu queria trazer pra cá, porque se ele for compatível, há mais possibilidades de fazermos aqui a cirurgia. Já estou há dois meses aqui e já começo a ficar agoniado. Nunca fiquei tanto tempo longe de casa como estou agora. É muito ruim”, confessou emocionado o PM.

Mas para que o irmão chegue até a cidade, o policial precisa de ajuda para comprar as passagem e continuar se mantendo. Ele confessou que o Programa Fora de Domicílio (TFD), forneceu passagem aérea apenas para ele e a para sua esposa.

“Eu queria alugar um kit net, mas aqui é muito caro pra se manter. Os apartamentos, kit net, quarto, o valor mais baixo que a gente acha aqui é de dois mil reais. Então quero ver se consigo trazer ele, pagar a passagem dele e dar comodidade pra ele ficar aqui comigo e fazer os exames. Se puderem me ajudar, eu agradeço”, finalizou o policial.

Para contribuir, os internautas podem fazer doações por meio do pix 625 591 092 04 (CPF) ou pela camapanha virtual que ele começou para arrecadar fundos. O endereço eletrônico é https://ajudaja.com.br/campanha/?x=9946.