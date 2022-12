Detento com tornozeleira é morto em confronto com a PM

Ilan Farias é dono de uma enorme ficha policial

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um detento que usava tornozeleira eletrônica foi morto em confronto com policiais militares, na tarde desta quinta-feira (29), na zona sul de Macapá. Ele estava num carro que avançou contra uma equipe que fazia uma barreira de trânsito na Rodovia JK.

O atentado aos policiais ocorreu por volta das 11h, na rotatória do Conjunto da Embrapa, no Bairro Jardim Marco Zero. O Polo branco com três ocupantes não obedeceu a ordem de parada e por pouco não atingiu nenhum dos policiais.

Horas depois, moradores informaram a PM que viram três homens descendendo do carro na Avenida Luciano Amoras Del Castilho, no Bairro Jardim Marco Zero. Eles invadiram o quintal de uma residência e entraram em uma área de mata.

Os policiais da Força Tática foram atrás dos criminosos e conseguiram encontrá-los. Eles foram recebidos à bala, e houve revide. Dois criminosos conseguiram escapar. Ao se aproximarem mais de perto, os policiais encontraram um dos bandidos agonizando.

Uma equipe do Samu chegou a prestar atendimento no local, mas ele acabou falecendo. Parentes estiveram no local e identificaram o criminoso como Ilan César Farias Fagundes. Ele respondia a processos por furto, descumprimento de ordem judicial, violência doméstica, lesão corporal, ameaça, roubo, violação de domicílio, desacato, direção perigosa, dano e estelionato, entre outros crimes.

Dentro do porta-luvas do carro, a PM encontrou drogas embaladas para comercialização. Com Ilan, foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada e três percutidas, o que quer dizer que elas falharam ao ser acionadas no gatilho.

A Central de Monitoramento do Iapen informou que a tornozeleira eletrônica de Ilan não transmitia sinal desde o dia 26 de novembro.