Deus avisa, mas a escolha é nossa

Ouça a análise de II Reis 16

Bom dia! Nesta quinta-feira (8) o pastor Josué de Almeida continua a leitura diária da Bíblia, desta vez em II Reis 16. O rei Acaz não fez como seu antepassado Davi, e não foi um homem conforme o coração de Deus. Ele quase arruinou a economia de Judá seguindo outros deuses e com suas políticas de guerra. Ele errou muito, e não foi por falta de aviso. Por mais que Deus atue para mudar o coração do homem, Ele não tira o direito de escolha que nos deu. Ouça a análise deste capítulo e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!