Dois são executados em mercearia na zona norte

Execuções ocorreram no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram executados a tiros na tarde de domingo, 4, no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte da capital amapaense. O duplo homicídio ocorreu por volta de 14h e foi cometido por dois ocupantes de um carro prata.

As vítimas estavam em uma mercearia, no cruzamento da Rua Marabaixo com a Avenida Lourenço Araújo de Sá quando os bandidos chegaram atirando.

Testemunhas disseram à polícia que os disparos acertaram, também, uma terceira pessoa, mas ela conseguiu escapar.

Já Ítalo de Souza Costa, de 26 anos, e Antônio Rarison de Jesus Monteiro, de 31, não tiveram a mesma sorte. Eles foram atingidos por disparos de pistola calibre 380 e morreram no local.

Militares responsáveis pelo policiamento na região relataram que as vítimas não tinham antecedentes criminais.

O delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, busca identificar os atiradores e saber a motivação dos crimes.

“A princípio são dois atiradores. O calibre é 380. Dois carros vêm sendo apontados nesses crimes. As vítimas não têm histórico criminal”, comentou o delegado.

Rarison havia saído de casa para comprar o almoço da família, moradores disseram que ele trabalhava consertando ventiladores e máquinas de lavar roupas. Parte do dinheiro que ele arrecadava era guardado para realizar o aniversário de 1 ano de sua filha.