Durante prisões por tráfico, suspeito ameaça guarnição e é preso

Prisões ocorreram depois de perseguição a suspeitos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá desativou uma boca de fumo que funcionava a todo vapor numa área de invasão do Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. Quatro homens foram presos, 3 deles por tráfico de drogas. Um 4º elemento tentou interferir na ação policial e também acabou preso.

O flagrante ocorreu nesta segunda-feira (26), em plena luz do dia. Uma equipe do 2º BPM foi quem avistou um dos suspeitos transitando pela Rua Petrolina, nas proximidades da Rodovia Norte Sul.

O tenente João Gomes relatou que o indivíduo passou a correr. Na sequência, se abrigou em um barraco assim que avistou a viatura se aproximando.

Após perseguição, dentro do imóvel os policiais encontraram dois homens, além de uma grande quantidade de entorpecentes, a maioria já dividida em pequenas porções prontas para serem comercializadas.

Os suspeitos de 19, 23, 24 e 25 anos foram conduzidos para o Ciosp do Pacoval, juntamente com as drogas:

8 porções grandes de crack

223 porções pequenas de crack

13 porções grandes de maconha

15 porções pequenas de maconha

2 pacotes de cocaína

R$ 639, 00

11 aparelhos celulares

Além dos três presos por tráfico, o quarto detido foi apresentado no Ciosp por desacato e ameaça à guarnição. Ele é parente de um dos presos e teria tentado impedir as prisões.