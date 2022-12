Efeito pandemia: autoescolas pedem ao Detran mais vagas nas provas práticas

Objetivo é diminuir fila da prova prática

Por ANDRÉ SILVA

Alunos de autoescolas do Amapá, que abriram processo para primeira habilitação ou adição de categoria, em 2020, agora terão até 2023 para concluir o processo. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que fiscaliza os Detrans de todo país, afirma que ainda vem enfrentando dificuldades para dar vazão à processos represados por causa da pandemia de Covid-19.

A deliberação de número 265 do Contran foi resultado de um pedido que partiu das autoescolas que observaram que os Renachs venceriam em dezembro deste ano. Desde o início do período mais crítico da pandemia, muitos processos já haviam sido abertos, assim como em 2021. Isso fez com que as filas para provas práticas e teóricas aumentasse em todos os Detrans.

O grande gargalo está na prova prática, segundo Adriano Santana, proprietário da autoescola Ideal e ex-presidente do sindicato que reúne as empresas do setor no Amapá. De acordo com ele, quando os departamentos voltaram a operar em meio à diminuição de casos de covid, o número de vagas para realização das provas diminuiu.

“Tínhamos seis vagas por veículo antes da pandemia. Quando o Detran voltou diminuiu pra 2 vagas. Depois passou pra 3 e agora são 4 vagas. Ou seja, as autoescolas estão com menos duas vagas por veículo nas provas práticas. Como tem muita gente terminando as provas teóricas e as aulas de direção, elas teriam que fazer a prática, mas como as vagas são poucas as filas crescem. As autoescolas usam como prioridade alunos que deram entrada no processo ainda em 2019, 2020 e 2021”, explicou Adriano.

Ele disse ainda que alunos que são reprovados na prova prática e precisam refazê-la são os mais prejudicados. As autoescolas requereram ao departamento o aumento no número de vagas para pelo menos seis, ou que otimize o tempo das provas.

“A prova prática acontece em duas etapas: primeiro o aluno faz a prova da baliza. Após a aprovação, ele vai fazer a prova de percurso. Por que não fazer as duas provas juntas? A baliza é muito rápida, leva em média cinco minutos. Não enxergamos outra forma de o Detran diminuir essas filas em pouco tempo. É mera ilusão achar que prorrogar vai solucionar o problema, porque não vai. Porque vai aumentar o número de candidatos devido concursos públicos ou que precisam viajar e precisam da carteira, ou seja, vai aumentar a fila”, argumentou.

Até janeiro deste ano, mais de 6 mil processos estavam abertos no Detran. A reportagem tentou ouvir o Detran, mas ainda aguarda retorno.