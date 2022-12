Em abordagem, suspeito armado apresenta porte do irmão

Caso aconteceu por volta de 6h desta segunda, próximo à sede da PF, na zona norte de Macapá.

Da Redação

Um homem de 54 anos foi preso no início da manhã desta segunda-feira (12) após ser flagrado com uma pistola .40 na cintura.

O caso aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar do Amapá patrulhava a Rodovia Norte-Sul, às proximidades da sede da Polícia Federal, na zona norte de Macapá, e avistou Luiz Dias de Freitas, em uma motocicleta tipo Biz. Na abordagem, durante a revista pessoal, os policiais acharam a arma na cintura.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social, ele ainda tentou se explicar, apresentando o registro da arma de fogo, em nome de Gedielson Dias de Freitas, que é seu irmão. Não deu certo.

Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e a motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Luiz foi conduzido e apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com a 1 pistola calibre .40 com 10 munições intactas e dois Certificados de Registro Federal de arma de fogo, além de R$ 1,1 mil.