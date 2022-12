Em bebedeira de Natal, mãe é assassinada pelo marido por ciúmes

FEMINICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 117 km de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma bebedeira que durava o dia inteiro de Natal (25) terminou em tragédia no interior do Amapá. Por ciúmes, o marido matou a esposa na frente dos filhos, num ataque de fúria que deixou um bebê de 1 ano e 10 meses ferido. A criança é filha do casal.

A vítima foi Rosiane Gonçalves Sena, de 24 anos. De acordo com a Polícia Civil, ela foi morta a facadas pelo marido Jordânio Barros Feitosa, de 28. O crime ocorreu por volta das 19h30 de domingo, no Ramal da Fazenda do Severino, em Porto Grande, na altura do KM-117 da BR-210.

De acordo com o delegado Bruno Braz, o casal estava participando de uma bebedeira na casa dos pais dele. O assassino teria ficado com ciúmes da mulher, alegando que ela teria olhado para outro rapaz durante o dia inteiro.

“Primeiro ele começou a discutir com ela. Aí deu um soco no ouvido dela. Ela estava com o bebê no colo, caiu no chão junto com a criança e desmaiou. Começou a sair sangue do ouvido dela, e assim que ela acordou ele foi pra cima. Ela correu e ele a puxou pelo cabelo e levou pra dentro de casa deu as três facadas, ela saiu correndo tentando pedir ajuda só que não aguentou correr e caiu”, disse o delegado.

Após o crime, Jordânio fugiu para a área de mata. As polícias Civil e Militar continuam as buscas pelo criminoso.

“Nós vamos dar uma resposta para a população e vamos prender esse rapaz e ele vai responder pelo crime de feminicídio juntamente com algumas qualificadoras como a do motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima”, acrescentou Bruno Braz.

Além da criança que estava no colo da mãe, outra menina de 10 anos também foi ferida na perna. Ambos estão fora de perigo.

Jordânio não tinha passagens pela polícia, mas, de acordo com relatos da própria mãe dele, o rapaz sempre foi violento com a esposa.