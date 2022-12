Em encontro com Lula, Davi assegura apoio do UB, que deve ter 2 ministérios

Encontro ocorreu esta semana. Davi foi cogitado para ser ministro

Por SELES NAFES

O líder do União Brasil e presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (UB), tomou café com o presidente eleito Lula (PT), e assegurou o apoio do partido ao futuro governo. Com bancadas numerosas no Senado e na Câmara dos Deputados, a legenda deverá ocupar pelo menos dois ministérios.

O almoço com Lula ocorreu na última terça-feira (29), em um hotel em Brasília.

Durante o encontro, os dois conversaram sobre governabilidade no Congresso. O União Brasil possui 10 senadores e 70 deputados federais, e é visto por Lula e o PT como essencial para o equilíbrio de forças, especialmente diante do PL, do atual presidente Jair Bolsonaro.

O PL tem a maior bancada, mas com o União Brasil Lula tem a maioria para governar.

Davi chegou a ser cogitado para ser ministro, mas não se posicionou sobre o assunto. Os dois combinaram que as indicações terão transparência diante da opinião pública.