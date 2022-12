Em fim de mandato, Waldez divulga agenda com entregas de obras

As obras mais importantes são das áreas de infraestrutura de Saúde, Segurança Pública e Mobilidade Urbana em Macapá.

Recuperado de um AVC sofrido no mês passado, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou uma intensa agenda de entregas de obras para este mês de dezembro em diversos setores, com destaque para infraestrutura de saúde, mobilidade urbana, segurança pública.

Na segurança, estão sendo preparadas as entregas do novo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes); 1º e 2º Grupamentos Bombeiro Militar em Macapá totalmente revitalizados; nova sede para o Batalhão de Força Tática e delegacia de Polícia Civil no município de Cutias – parte do planejamento que posiciona o Amapá como único estado do país a implantar delegacias em todos os municípios.

Na saúde, ocorrerá a entrega do Hospital de Emergência de Santana (HES), que teve toda a infraestrutura hospitalar ampliada. O novo HES terá 214 leitos, o dobro de sua capacidade atual, e vai contar com um novo ambulatório para os atendimentos clínicos, laboratório de análises clínicas, farmácia, salas preparadas para a instalação de equipamentos de tomografia e mamografia, além de uma nova maternidade, com estrutura para internações e UTI neonatal.

O Governo do Estado também prepara a entrega do Hospital Regional de Amapá, que atenderá pacientes de Amapá, Calçoene, Pracuúba, Tartarugalzinho e Oiapoque.

A unidade será referência no atendimento de casos de baixa e média complexidade para a região terá centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e neonatal, setor de exame de imagens com raio-x, ultrassom e tomografia, central de gases medicinais e resíduos, estação de tratamento de esgoto, agência transfusional e Banco de Leite Humano.

Na mobilidade urbana, a entrega está em fase de acabamento: o Viaduto da Integração e a rodovia Norte-Sul são resultado de um investimento que ultrapassa R$ 93,3 milhões.

Também está sendo concluída a duplicação dos 17 quilômetros da rodovia Duca Serra, com investimentos de aproximadamente R$ 100 milhões. Além das etapas de drenagem e pavimentação, o projeto previu a implantação de 12 retornos, 6 rotatórias, 6 passarelas de pedestre, além de ciclovias, acostamentos, barreiras de segurança e sinalização horizontal e vertical.

A agenda de entregas para mobilidade urbana também inclui a entrega de pavimentação nos municípios de Santana, Laranjal do Jari e Itaubal.