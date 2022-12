Em Santana, dupla de bicicleta mata jovem a tiros

Disparos chegaram a atingir acidentalmente outra vítima

Uma dupla de bicicleta, vestida de preto, matou um jovem de 18 anos com disparos de armas de fogo, na noite desta sexta-feira (2), em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá. O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Cláudio Lúcio Monteiro, próximo da Praça da Juventude.

A vítima fatal, identificada como Gleidson da Silva Baia, o “Beca”, teria sido alvo de vários disparos da dupla nas regiões da cabeça e do tronco e acabou indo a óbito no Hospital de Emergência da cidade.

No momento em que ocorreu o homicídio, os tiros dos criminosos chegaram a atingir também acidentalmente um homem de 32 anos, na região do braço direito. Uma equipe do 4º Batalhão da PM chegou a atender a ocorrência após ouvir os disparos de arma de fogo.

Os autores do crime conseguiram fugir de bicicleta do local e agora são procurados pela PM.