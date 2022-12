Em Santana, festa da virada terá maratona musical e mega show com Manu Batidão

Festa começa na véspera do ano novo, às 20h

A prefeitura de Santana decidiu fazer uma festa popular para comemorar a chegada do ano novo, e preparou uma intensa programação cultural com muita música. Entre as atrações do réveillon está Manu Batidão.

Ao todo, serão oito horas de música e shows para marcar o fim de 2022 com chave de ouro. Os organizadores esperam um público de aproximadamente de 15 mil pessoas.

A festa começa com um esquenta no sábado (31), às 20h, na Avenida Santana, com som mecânico nos mais diversos estilos musicais, do brega ao samba. Após seleção musical, sobe ao palco o DJ Sandro Pop.

Em seguida será a vez dos artistas regionais como Adson Boy, Mira Santos, Jeane Santos, Artur Loran, Reinaldo e Cia e DJ Raffa The Best.

Às 23h50 entra em cena o mega show da cantora compositora paraense Manu Bahtidão, que fará a contagem regressiva para 2023.

Depois dela a festa continua com o DJ Barão, Grupo Sentimento Novo, Grupo Caso Complicado e Megatrio.

Além do segmento cultural, a festa da virada vai movimentar a economia local por meio do comércio.