Em Santana, vereadores se unem para eleger Josivaldo Abrantes na Câmara

Josivaldo e parlamentares no dia a inscrição da chapa: atual presidente não conseguiu apoio necessário para se inscrever

Por SELES NAFES

Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à mesa diretora da Câmara de Santana, na eleição de amanhã (15). Ela é encabeçada por Josivaldo Abrantes (PDT), de 55 anos. A atual presidente não conseguiu apoio para se inscrever.

Elma Garcia (UB) está no fim do mandato, e perdeu muito apoio nos últimos dois anos. Além de ter um grupo de apenas três parlamentares (número insuficiente até para formar chapa), o prazo de inscrição terminou no dia 2 de dezembro.

A Câmara de Vereadores de Santana, a segunda cidade mais populosa do Amapá, possui 15 cadeiras. Desse total, Josivaldo Abrantes tem o apoio de 11 parlamentares e a chapa completa com 5 nomes. O vice será Josiney Alves (Avante). O mural da Câmara também publicou que Josivaldo tem a única chapa inscrita.

Não será a primeira vez que ele comandará o legislativo municipal. Foi presidente da Casa entre 2009 e 2012, período no qual intensificou sessões itinerantes pela zona rural de Santana.

“Vamos voltar a fazer isso, principalmente nos distritos como a Ilha de Santana, Anauerapucu, Igarapé do Lago, Piaçacá, Pirativa e outros distritos que ficam longe da sede. Vou fazer caravanas de vereadores e estenderemos o convite ao executivo para que possamos debater os problemas das comunidades”, adiantou.

Josivaldo Abrantes é economista, nasceu em Macapá, e desde a infância mora em Santana, para onde o pai levou a família quando foi contratado pela Icomi. O vereador, que está no 6º mandato, é irmão do deputado federal eleito Josenildo Abrantes, também do PDT.