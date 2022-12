Entregador é morto em emboscada

Jovem foi morto com mais de 10 tiros

Por LEONARDO MELO

Um entregador de fast food foi morto, no fim da noite desta quinta-feira (29), quando estava pesquisando o endereço do cliente, na zona norte de Macapá. A Polícia Civil do Amapá acredita que ele foi vítima de uma emboscada.

Alerandro Bruno de Miranda, de 26 anos, foi morto a tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta na Rua Francisco Xavier das Chagas, no Bairro Jardim Felicidade II, por volta das 23h40.

“Quando ele encostou aqui, os autores abordaram ele e foram efetuando os disparos. Como ele fazia entregas, a suspeita é de que essa entrega tenha sido direcionada para a emboscada”, avaliou o delegado Leandro Ávila, da Delegacia de Homicídios.

A forma como Alerandro foi morto, com mais de 10 tiros, aumentou a suspeita de que não se tratou de um latrocínio.

“(A quantidade de tiros) mostra a raiva, típica de crime de facção”, ponderou.

Outro aspecto analisado pela polícia é o endereço informado para a entrega, um local onde seria fácil fugir após o homicídio.

Alerandro teve passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por tráfico de drogas, mas desde 2018 a polícia não tem conhecimento de que ele tenha se envolvido em outros crimes.

O celular dele não foi encontrado pelos policiais. Ainda não se sabe se os matadores levaram, ou se algum morador subtraiu.