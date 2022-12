Envolvido em acidente que matou namorada de lutador do UFC é preso em Macapá

Ele foi localizado no Bairro Zerão, na zona sul da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos acusados de participação no acidente que matou a jovem Tieli Alves Medeiros, de 25 anos, namorada do lutador de MMA Raulian Paiva, foi preso em via pública, na noite desta quarta-feira (30), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

O carro em que Johny de Souza Amoras, de 35 anos, trafegava pela Avenida Ivaldo Veras foi interceptado pelos militares do Batalhão de Força Tática da PM.

De acordo com a polícia, durante a fiscalização, o suspeito se identificou com o nome de Jhonatas Balieiro, mas logo foi descoberto que estava mentindo e, por meio de consulta ao sistema prisional, a polícia constatou que havia um mandado de prisão contra ele.

O julgamento do caso Tieli está marcado para acontecer nesta sexta-feira (2).

O atropelamento que terminou na morte da jovem aconteceu em Santana, a 17 km de Macapá, no dia 21 de outubro de 2018, após um desentendimento envolvendo Jhony Amoras, Elber Nunes e Raulian Paiva.

O lutador saiu do local da confusão levando a namorada na garupa da motocicleta, mas foi perseguido pelas ruas do município.

O casal foi atingido violentamente, de propósito, e arrastado pelo carro em que Jhony e Elber estavam. Tieli ficou gravemente ferida e morreu depois de 6 dias hospitalizada.