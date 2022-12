Equatorial anuncia reforço de equipes para o fim de ano

Central de Operações Integradas da empresa

Da Redação

A CEA Equatorial anunciou nesta quarta-feira (28) que reforçou o efetivo para atender possíveis intercorrências no fornecimento de energia nesta reta final de 2022. O plano de operações incluiu 157 profissionais em 90 equipes.

A estratégia é a mesma do Natal, quando a empresa também intensificou os esforços de atendimento rápido, incluindo o aumento da frota de veículos leves e pesados para casos simples e de alta complexidade.

“Dentro da sede da CEA Equatorial, profissionais permanecerão 24 horas no Centro de Operações Integradas (COI), controlando o sistema elétrico do estado e em contato constante com as equipes que estarão em campo”, diz comunicado da empresa.

As equipes estarão de prontidão também para atender locais de grande concentração de pessoas em eventos de réveillon, sejam públicos ou privados.

A empresa tem intensificado também a divulgação do número de telefone para emergência. O plantão da CEA Equatorial pode ser acionado pelo 0800 096 0196, 24 horas por dia.

O atendimento presencial terminará às 17h da sexta-feira (30), sendo retomado normalmente na segunda (2).