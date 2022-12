Estudantes do Amapá criam drone com canos e lixo eletrônico e ganham prêmio

Alunos de escola pública de Porto Grande, a 100 km de Macapá, estão credenciados para evento que acontecerá em 2023 nos EUA.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Três alunos da Escola Estadual Elias de Freitas Trajano de Souza, localizada no município de Porto Grande, a 100 quilômetros de Macapá, foram premiados e selecionados para apresentar o projeto de um drone de monitoramento feito a partir de materiais reciclados, em uma feira de ciências nos Estados Unidos, em 2023.

A oportunidade surgiu depois que os estudantes Antônio de Sousa Rodrigues, José Paulo dos Santos Martins Neto e Alisson Bryan, todos de 16 anos, foram estimulados a participar com um projeto na primeira feira de ciências da escola, em abril deste ano. À época o projeto deles ficou em 2º lugar.

Com a conquista, os meninos conseguiram credenciar o projeto para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amapá deste ano, onde novamente receberam se classificaram para outras feiras. A última aconteceu no Pará, nos dias 16 e 17 de dezembro, quando o projeto conquistou o 1º lugar na categoria Engenharia do Ensino Médio, o que os credenciou a levar o protótipo aos EUA.

Draum

O protótipo do Drone de Baixo Custo para Monitoramento da Biodiversidade e Reservas Ambientais (Draum) foi construído a partir de materiais reciclados como canos de PVC e lixo eletrônico. Ele pode abranger uma área de 19 metros de altura e pode voar por uma hora.

“Esse é o nosso primeiro protótipo. Como nosso município não tem muitos descartes de lixo eletrônico, essa bateria que usamos não consegue distribuir energia suficiente e eles não consegue ir mais alto, além do peso também. Mas é nosso primeiro protótipo, ainda estamos desenvolvendo um melhor e futuramente teremos uma que possa ter mais energia”, justificou Antônio de Sousa.

O projeto consiste em três etapas: desenvolvimento do drone seguido da criação de um aplicativo, e por último o desenvolvimento de uma plataforma para armazenamento dos dados coletados e como um portfólio com informações sobre os biomas monitorados.

O estudante, que sempre teve vontade de ser cientista, deixa claro que o objetivo do projeto é dar um ganho no monitoramento da biodiversidade do município, mas que também pode ser usado por instituições como Ibama ou secretarias de meio ambiente de estados e municípios, e até mesmo por proprietários de fazenda ou plantações.

“Pequenos agricultores podem também se beneficiar do projeto construindo seu próprio drone, ou comprar. Se, futuramente, alguma empresa se interessar pelo projeto e patrocinar, poderemos disponibilizá-los para venda”, disse o adolescente.

A Feira que vai acontecer no ano que vem nos EUA mas ainda não tem data definida.