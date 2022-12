Festa da virada em Macapá terá micareta e 8 minutos de queima de fogos

Programação organizada pela prefeitura de Macapá terá trio elétrico e banda da Bahia. Foto: Maria Medeiros/SN

Por ANDRÉ ZUMBI

A festa da virada para 2023 em Macapá terá oito minutos de fogos de artifícios, trio elétrico, bandas locais e uma atração da Bahia. A festa vai acontecer na orla da cidade.

A programação vai iniciar na concha acústica do Araxá, a partir das 19h, sob o comando de artistas locais. Às 23h, um trio elétrico sairá com destino ao Mercado Central e quem comandará a festa a partir daí será a banda Filhos da Bahia, cujo os componentes são filhos de artistas consagrados como Carlinhos Brown (Miguel Freitas), Reinaldinho do Terra Samba (Zaia) e Saulo Fernandes (João Lucas). Durante o percurso, os brincantes farão a contagem regressiva e depois assistirão ao espetáculo de fogos de artifícios.

O diretor da Fundação Municipal de Cultura, Olavo Almeida, disse que a festa é fruto do anseio da população macapaense. Considerou também que a festa vai abrir oportunidades de negócio para muitos empreendedores.

“Ouvimos o pedido da comunidade macapaense, que precisa da alegria que a confraternização universal do Réveillon proporciona às famílias, ao pequeno empreendedor e aos artistas da nossa terra. Por isso, às margens do nosso majestoso Rio Amazonas, vamos receber o ano novo com uma virada alto-astral”, destacou.

Transporte público

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) emitiu, nesta quinta-feira (29), a ordem de serviço para que as empresas do sistema de transporte público regulem suas frotas para a virada.

A determinação é de que, no sábado (31), os veículos comecem a circular das 6h e às 2h da madrugada do dia 1º de janeiro.

A tarifa será de R$ 3,70 até às 6h do dia 1⁰, quando entra em vigor a tarifa social de R$ 1,90.