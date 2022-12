Festival da Banana e inaugurações marcam aniversário de Tartarugalzinho

Nova iluminação será inaugurada. Além do festival, outros eventos estão na programação; confira

Por LEONARDO MELO

O tradicional Festival da Banana e uma série de inaugurações, entre outras ações, estão marcando o aniversário de 35 anos do município de Tartarugalzinho, cidade a 222 quilômetros de Macapá.

A programação começou no último domingo (11) com a inauguração da Defensoria Pública do Estado, no prédio construído pelo governo do Estado. Ao todo, serão 7 inaugurações durante o período de aniversário.

Amanhã (13), às 19h, ocorrerá a inauguração do novo sistema de iluminação da entrada e saída da cidade. No dia 14, será a vez de entregar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), além da entrega de certificados para bolsistas do Programa Qualificar e lançamento do Telesaúde.

No dia 16, será inaugurado o ginásio da Escola Municipal Raimunda Lobato, uma creche, e haverá a abertura do Festival da Banana (que encerra no dia 18), além do Casamento Comunitário conduzido pela Assembleia de Deus.No dia 17, ocorrerão eventos esportivos, como a Corrida do Outubro Rosa e Novembro Azul e um evento de MMA.

Em 2022, a gestão Bruno Mineiro realizou outros eventos grandes como o Tartarugal Verão e ExpoAgro Tartarugal, que entraram para a agenda oficial do estado. O Festival da Banana é visto como mais um evento cultural e de negócios que visa estimular a economia na região.

“Consideramos que o melhor presente a entregar para a população na comemoração dos 35 anos de Tartarugalzinho é o trabalho e a dedicação. Temos procurado recursos em Brasília, e também temos trabalhado em parceria com o Governo do Estado, e todo esse esforço tem resultado na melhoria da qualidade de vida da população”, avalia Mineiro.