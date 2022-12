Filho de 15 anos esmaga a cabeça do pai a marteladas

Homicídio ocorreu no Bairro Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um idoso de 78 anos foi morto pelo filho de 15 anos com várias marteladas e facadas. O crime ocorreu dentro da quitinete onde os dois moravam juntos, na Avenida Jambeiro, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

De acordo com o tenente João Gomes, do 2° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, tudo ocorreu durante a madrugada. O adolescente, que supostamente tem esquizofrenia, e o idoso Adalberico Cruz de Oliveira teriam começado uma discussão.

“Foi uma briga entre pai e filho, e o filho acabou desferindo vários golpes que esmagaram a cabeça do pai. Alguns dedos decepados do pai. Muito sinistro o vimos aqui”, lamentou o policial.

Moradores acionaram a PM pela manhã. Os policiais tiveram trabalho para apreender o jovem, que ficou no quarto com o corpo do pai desde a madrugada. Os dois são moradores recentes da vila de quitinetes.

O infrator foi levado à Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEAI).