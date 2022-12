Filho de servidor do IML é morto a tiros durante plantão do pai

Adaylson Abnael da Silva Lemos foi perseguido e executado em via pública. Criminosos fugiram em carro vermelho

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi atacado por dois atiradores e executado na noite deste sábado (3), no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 22h, no Conjunto Hospital de base.

Adaylson Abnael da Silva Lemos era morador da região e filho de um servidor da Polícia Científica do Amapá, o pai dele estava de plantão no IML quando ficou sabendo do assassinato.

Testemunhas disseram à polícia que Adaylson estava vindo do rumo do habitacional São José e ao passar por um beco que dá acesso ao Hospital de Base foi surpreendido pelos bandidos.

A vítima ainda tentou fugir pela Rua Cinco, mas foi perseguida e executada em via pública.

Militares do 1º Batalhão apuraram que os criminosos fugiram em um carro vermelho, modelo Siena, que estava estacionado nas proximidades.

No local, os peritos recolheram cápsulas de pistola calibre 9mm e constataram pelo menos 4 perfurações no corpo do rapaz.

A identificação da dupla e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil, informações coletadas no local pelo titular da homicídios, delegado Welligton Ferraz, apontam que o jovem era usuário de drogas e tinha uma boa relação com moradores do bairro.