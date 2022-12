Flamengo traz a Macapá taças oficiais da Libertadores e Copa do Brasil

Exposição dos troféus será em clube na orla sul da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Para finalizar o ano com chave de ouro os flamenguistas amapaenses poderão prestigiar as taças da Libertadores e da Copa do Brasil, ambas conquistadas em 2022, em uma visita inédita em solo tucuju.

É o que garante Kassyo Ramos, sócio do Flamengo e amigo que integra o grupo do presidente do clube Rodolfo Landim.

Segundo ele, que está em Brasília, as tratativas com o presidente ocorreram após uma homenagem ao time de maior torcida do país na Câmara dos Deputados.

A iniciativa vem como forma de presentear quem torce para o rubro-negro no estado e não teve a chance de ver os símbolos do tri (Libertadores) e tetra (Copa do Brasil) bem de perto.

“Consegui essa façanha quase impossível, pois é muito difícil uma taça sair do Rio de Janeiro, imagine duas, pois neste caso não envolve só o Flamengo, por exemplo, a da Copa do Brasil, é da CBF. Libertadores, essa taça volta depois pra Commebol pra colocar o próximo campeão das Américas. Aí depois o clube recebe a sua réplica de campeão. É um presente para os flamenguistas do Amapá”, falou Kassyo.

As taças estarão disponíveis para apreciação e fotos na próxima terça-feira (20), no espaço de eventos Bravah Clube, localizado na Orla do Araxá, zona sul de Macapá. A exposição será pontualmente de 14h às 17h e a entrada será gratuita, conforme afirma Kassyo.