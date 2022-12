Fotojornalista precisa de ajuda para cirurgia no braço

Chico Terra quebrou o úmero esquerdo há 9 dias e segue sem cirurgia no Hospital de Emergência de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O fotojornalista Chico Terra, de 66 anos, está internado no Hospital de Emergência (HE) de Macapá e precisa de ajuda para fazer uma cirurgia. Ele está há quase 10 dias na ala de traumas e ortopedia e chegou a fazer uma live de dentro da enfermaria mostrando a precariedade do local.

Chico é fotógrafo desde 1976, ano que começou a trabalhar de forma amadora, com o que vinha a se tornar seu ganha pão por toda vida. Chegou a trabalhar em jornais impressos em Macapá e fotografou artistas nacionais, como Gilberto Gil.

Tem uma página na internet e uma rádio web, que há 20 anos mostra a realidade da população ribeirinha da Amazônia, bem como os artistas que nela habitam, sobretudo no Amapá.

Ele contou que teve uma fratura no braço esquerdo, mais precisamente no úmero. A maior dificuldade encontrada atualmente é de ter um médico para fazer a cirurgia. O único médico que faz esse tipo de procedimento, segundo ele, vem do Pará uma vez por semana a Macapá, mas não dá conta de atender a todos.

“Vale destacar a grande dificuldade, de ter acesso a um médico para fazer a cirurgia. Não é uma cirurgia de outro mundo, mas não tem em Macapá. O médico, doutor Raimundo Nonato, vem de Belém. Aqui, ele avalia, faz a fila e sai operando. Mas não atende todo mundo. Tem muita gente aqui em uma situação que já dura meses”, lamentou.

Outra dificuldade enfrentada pelo fotógrafo nos primeiros dias de internação foi em relação de hospitalização. Até domingo (11), ele estava em uma enfermaria superlotada, não antes de passar alguns dias no corredor. Ele ainda chegou a fazer uma live no seu perfil do Facebook onde mostrou a situação.

Na manhã desta segunda-feira (12), no entanto, ele foi transferido para o anexo recém-inaugurado do HE. Agora está bem alojado e aguarda os próximos procedimentos médicos.

Ele disse que o plano é tentar fazer a cirurgia em um hospital particular, mas para isso ele e a filha estão realizando uma campanha solidária para que os amigos e, quem admire seu trabalho, possa ajudar. O pix solidário pode ser enviado para o CPF 228.744.966-34, em nome de Francisco Almeida.