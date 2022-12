Homem morre após salvar o filho especial e sumir no Rio Amazonas

Antônio Coutinho sumiu nas águas turvas de uma região em frente ao balneário da Fazendinha na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo do homem que teria pulado no Rio Amazonas para salvar o filho especial foi encontrado por familiares e resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (21).

Antônio Júnior da Silva Coutinho, de 41 anos, sumiu nas águas turvas da região em frente ao balneário da Fazendinha, mas do outro lado, na tarde de segunda-feira (19). Ontem (20), as buscas pela vítima foram sem êxito.

De acordo com a tenente-coronel Valéria, do Corpo de Bombeiros, Sílvia Monteiro Maciel, cunhada da vítima, informou que a embarcação onde estava Antônio, a esposa e o filho de 6 anos, saiu por volta de 15h30 do Porto do Igarapé da Fortaleza com destino ao Rio Corredor, localidade do interior do Pará.

No meio do percurso, a criança pediu para urinar. Com o movimento da embarcação provocado pela maresia, ela acabou caindo na água. Antônio pulou para salvar o filho.

A esposa contou que jogou colete salva-vidas e cordas, que foram levados pela maré. Ela não conseguiu desamarrar uma boia. A criança foi salva e colocada na lancha coberta. Antônio afundou.

Os bombeiros foram acionados às 17h, fizeram buscas mas não o encontraram. A família e amigos ajudaram na procura, que continuou no dia seguinte. O corpo foi encontrado hoje e levado ao trapiche do Píer da Segurança Pública na Fazendinha para a remoção da Polícia Científica.

