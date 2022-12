Idosa morre após cair de maca em ambulância; técnico e maqueiro são indiciados

Caso investigado pela equipe da 1ª DPC ocorreu em 2020, quando a vítima estava sendo conduzida ao Hospital de Emergência de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um maqueiro e um técnico em enfermagem do Hospital de Emergências de Macapá foram indiciados pelo homicídio culposo – quando não há a intenção de matar – de uma idosa de 74 anos, que caiu da maca de uma ambulância.

A paciente morreu horas depois de ter caído, no dia 20 de janeiro de 2020. O laudo médico atestou que a causa foi em decorrência de traumatismo craniano.

A vítima havia dado entrada no HE após sofrer um AVC, mas precisou ser levada numa ambulância, para fazer exames em um hospital particular.

Ao retornar, já aos cuidados do técnico em enfermagem e do maqueiro, caiu da maca no momento em que era levada até a ambulância que a conduziria de volta ao HE.

Há meses investigando o caso que estava parado na 1ª DPC, o delegado Ronaldo Coelho disse ter ficado revoltado com a falta de profissionalismo do maqueiro, que é funcionário de uma empresa privada que presta serviço ao Governo do Estado.

“Essa senhora foi conduzida de uma maneira totalmente inadequada, caiu da maca e veio a óbito. Esse cidadão [maqueiro] veio aqui e disse que nem curso básico de maqueiro ele possuía. Vejam vocês a situação que o paciente está submetido no Hospital de Emergências: o cidadão é transportado sem nenhuma técnica. Já indiciei os responsáveis por essa condução e vamos aguardar o posicionamento da justiça”, pontuou o delegado.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia, mas segundo o delegado eles confessaram o fato. Alegaram que o equipamento, a maca, estaria velha e danificada.

“Segundo eles, a atracação da maca estava com problemas”, completou o delegado.

O inquérito foi concluído e encaminhado para o Ministério Público.