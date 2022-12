Indicado por Davi, Waldez será o ministro da Integração e se afastará do PDT

Indicação foi anunciada no início da tarde desta quinta-feira (29) em Brasília. Foto: Reprodução

Por SELES NAFES

O governador Waldez Góes (PDT) será o novo ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, a partir de primeiro de janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente eleito e diplomado, Luís Inácio Lula da Silva (PT), no início da tarde desta quinta-feira (29), em Brasília.

Apesar de continuar filiado ao PDT, Waldez é uma indicação pessoal do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. Waldez não deverá deixar o PDT, como chegou a ser especulado ontem (28) em redes sociais e até em sites políticos, mas vai se afastar temporariamente da legenda.

Waldez tem 61 anos, e está encerrando o quarto mandato como governador do Amapá no próximo dia 31.

“Tive o prazer de conviver (com Waldez), tivemos um mandato juntos e fiquei muito feliz, porque o companheiro Waldez é do PDT, mas ele foi indicado pelo União Brasil. Ele vai se afastar do PDT e vai assumir o compromisso de coordenar esse ministério e vai ajudar as coordenar as bancadas do partido do Bivar (UB) na Câmara e no Senado”, explicou Lula.

O presidente também agradeceu a indicação feita por Davi.

“Quero agradecer ao senador Alcolumbre por encontrar esse companheiro no Amapá”, finalizou.

Na solenidade de hoje, o presidente apresentou outros ministros, como o general Gonçalves Dias (Gabinete Institucional), deputado Paulo Pimenta (Comunicação Social), senador Carlos Zara (Agricultura), entre outros.